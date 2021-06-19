大陸一名網友日前在草叢裡，發現了一隻分娩不久的流浪母狗，發現牠全身是傷，網友趕緊將狗送往獸醫院，發現母狗為了腹中寶寶，向人討食求生存，疑似遭人惡意虐待，讓他看了相當氣憤，而狗媽媽甚至痛到無法進食，直至看到寶寶後才有反應，但經過一周的治療後，狗媽媽仍不幸過世。

網友「流浪救助者」在微博分享一段影片，指日前有民眾在草叢裡，發現了一隻母狗「樂樂」，身邊趴著3、4隻幼犬，當時牠生產完僅3天，非常沒有精神，民眾驚覺不對勁，便將牠們送往獸醫院，但到院後前幾天，「樂樂」根本願意進食。

發現狗的民眾表示，「樂樂」懷孕時為了寶寶而向人類討食，疑似因此被打，經過檢查後發現，「樂樂」曾遭到虐打，導致牠多處是傷、後腿骨折，且瘦到剩骨頭，民眾無奈寫下「樂樂對生活充滿了絕望，不吃不喝放棄生命」，唯有將寶寶放到牠面前時，「樂樂」才會有反應，並打起精神照顧孩子。

由於「樂樂」營養不夠，身體又有感染問題，因此無法進行手術，多日未進食也無法承受麻藥，所幸到了第7天，「樂樂」便開始進食，隨後還拉出一塊黑布，才知道「樂樂」流浪時太餓，因此誤吃布裹腹，讓人看了格外心疼，正當所有人以為「樂樂」病情好轉時，牠沒隔幾天竟全身無力，趕緊將牠送往較大的獸醫院治療，而在轉院過程中，「樂樂」已出現呼吸衰竭的狀況。

經過第2次檢查後發現，「樂樂」體內有多處積水，情況非常危急，只好趕緊幫牠補充營養液，並幫「樂樂」安排手術時間，豈料在手術準備前，「樂樂」就斷氣了，讓醫護人員都非常不捨，而一開始發現「樂樂」的民眾，更是哭到泣不成聲，希望以此告訴大家，狗也是一條生命，請不要傷害牠們，狗討食時也只是為了活下去。

不少人心疼的表示「狗靈性很高，有的人怎麼就這麼沒有憐憫之心」、「看了會被氣死！不指望你們對動物有愛心，牠找到你，你不喜歡可以趕它牠走，但請不要覺得牠沒攻擊性，就肆意傷害牠們」、「對待虐狗、虐貓這些問題不能只停留在道德譴責，應該積極推動立法」、「希望牠留下的寶寶們都能幸福健康的活下去！」。