自然界中由雄性孕育後代十分罕見，目前世界上可以懷孕的雄性生物，只有海馬、海龍等少數物種，不過大陸科學家最近就成功讓雄性大鼠懷孕，並誕下後代，不僅創下全球首例，也打破自然界規律。

綜合陸媒報導，大陸科學家近日在國際雜誌bioRxiv.org發表最新研究成果，內容提到，研究人員受到雄性海馬懷孕的啟發，好奇胚胎是否能在「雄性子宮」中存活，便在雄性大鼠身上構建了一個「懷孕模型」，透過手術將雌性大鼠與雄性大鼠像連體嬰一樣連接在一起，「發現與雌鼠相連的雄鼠子宮，暴露在懷孕雌鼠的血液時，移植的胚胎能夠發育成年」。

也就是說，研究團隊將雄鼠與懷孕雌鼠連接在一起，進行血液共享，接著構建「雄性懷孕模型」，再把發育胚胎植入「雄性子宮」內成長。

為了提高試驗成功率，研究團隊共納入46對雌性連體大鼠，另外共有562個胚胎被移植到雌性子宮，280個胚胎植入雄性子宮。經過21.5日的妊娠期後，雌性大鼠的子宮中有169個胚胎發育正常，而雄性大鼠的子宮中僅有27個胚胎發育正常。

最後透過剖腹產，雄性大鼠成功誕下10隻發育良好的幼鼠，並具備「功能性繁殖能力」，其心、肺、肝、腎、腦、睪丸、卵巢或子宮也沒有明顯異常。不過在對雄性大鼠進行剖腹產手術時，也有出現非正常死亡的胚胎，這是雌性大鼠體內胚胎沒有出現的現象，且這些死胎在形態上與正常胚胎不同，伴隨著胎盤萎縮或腫脹。

研究團隊表示，「據我們所知，雄性哺乳動物從未有過懷孕的先例…這項實驗可能對生殖生物學產生深遠影響。」