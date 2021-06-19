美國一名攝影師先前至墨西哥下加利福尼亞半島拍攝鯨魚，期間出現一隻小灰鯨，賞鯨團便趕緊拿出相機拍攝，沒想到灰鯨媽竟出現在賞鯨船後方，等遊客發現牠後，灰鯨媽才沉入海中，好像在與人類玩躲貓貓，調皮的模樣也被鏡頭拍下。

根據《每日郵報》報導，導演兼攝影師的史密斯(Eric J Smith)先前至下加利福尼亞半島聖伊格納西奥瀉湖(San Ignacio Lagoon)，並登上賞鯨小艇拍攝灰鯨遷徙，期間一艘賞鯨團在等待遠方一隻約12公尺長的小灰鯨出現時，另一隻體型較大的灰鯨竟悄悄靠近他們。

大灰鯨隨後出現在賞鯨船後方，而賞鯨遊客當時都專注於看正前方，完全未察覺灰鯨就在他們身後，直到其中幾名遊客察覺後，灰鯨又趕緊沉入海中，好像在與遊客玩躲貓貓，而遊客能夠如此近距離看到鯨魚，不禁開心的歡呼起來，在距離幾10英尺外另艘小船的史密斯，也將這幕有趣的畫面拍下。

史密斯提到，「灰鯨媽媽與其孩子先是向賞鯨船靠近，而小灰鯨出現在船頭附近，使遊客都往前看，灰鯨媽則出現在船尾，緩慢又安靜地探出頭環顧四周，直到遊客注意到牠並轉過身後，灰鯨媽就潛入海中，遊客都忍不住驚呼」。

史密斯更補充說，想拍到鯨魚，主要還是得運氣，而且要隨時準備好，在觀鯨的航行中，很常會因一時鬆懈，而錯過期待已久的壯觀畫面。而灰鯨媽頭探出海面的行為，其實叫做「spy hop」，鯨魚會用眼睛查看海面上的情況，根據牠們的好奇程度，決定窺探的時間，有時會長達數分鐘。