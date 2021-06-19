美國一名男子非常喜歡動物，日前他在IG貼出與斑點大狗的合照，但網友仔細一看發現，這隻斑點狗其實是斑點鬣狗，讓人看了不禁為他捏了一把冷汗，而男子不只負責照顧鬣狗，甚至還有獅子與狼等動物，他還會趴在獅子的身上，好像把猛獸當成自己的朋友。

生活於美國佛羅里達州的斯特朗(Max Strong)，大學原本讀管理與金融學系，但非常喜歡動物的他，最終選擇至野生動物保護區「Carson Springs Wildlife」擔任飼養員，照顧的動物有猩猩、鬣狗、狼、熊和老虎等，斯特朗透露，飼養員主要工作是餵食與清潔，「每天工作雖然都一樣，但每一隻動物的狀況不同，工作內容會因動物心情而改變」。

斯特朗也經常在IG上分享與動物的互動，只見他似乎把鬣狗當成寵物犬撫摸，而鬣狗也時常向他撒嬌，斯特朗甚至會與獅子、老虎近距離接觸，還曾與這些猛獸型動物睡在一起，讓人看了不禁狂冒汗，斯特朗表示，他認同野生動物還是較適合生活於野外，假若逼不得已被人飼養，也希望飼養員可以善待牠們，提供最佳的生活環境。

斯特朗更提到，希望透過自己的IG，能讓大眾更認識斑點鬣狗，也想消除大家對大型動物的既定印象，雖然大型動物有一定的危險性，但若真心對待牠們，這些動物其實也懂得感恩，不過與動物一起工作時，其實還是有危險的，因此必須時時保持警覺。