美國密蘇里州有民眾在路邊發現一隻流浪狗，全身毛多到像一顆球，導致牠難以行走，趕緊通報動物收容所求助，獸醫師發現牠雖然是隻小型犬，但由於被棄養後長期未剃毛，導致牠竟重達9公斤，隨即幫牠把毛剃光後，發現光是毛就重達2.7公斤。

根據《鏡報》報導，位於堪薩斯的收容所KC Pet Project，日前接獲民眾通報，在密蘇里州發現一隻棄養犬，毛多到無法行走，隨後工作人員便前往該處找狗，順利將牠帶往獸醫院治療，並替牠取名為「西蒙」(Simon)，經過初步檢測後，研判牠的年紀約11歲，而且已結紮，推測牠可能是被人棄養的。

「西蒙」剛抵達診所時，由於長期未被照料，因此牠的毛長到把眼睛都遮住了，全身呈現骯髒的深棕色，體重為20磅(約9公斤)，經過獸醫師處理後，總共花了2個小時，順利將西蒙多餘的毛剃光，而剃下的狗毛竟重達6磅(約2.7公斤)，西蒙才得以露出可愛的真面目，才發現牠其實是一隻西施犬。

KC Pet Project也將這起案例分享至抖音，累積3850萬觀看次數，收容所人員表示「這可能是我們見過的最糟糕的病例之一」，除此之外，由於西蒙年事已高，因此患有慢性乾眼症及牙齒問題，再者，西蒙過去因狗毛太重，一直無法正常行走，導致牠剃毛後，似乎也忘了如何正常走路，工作人員對此表示，「我們會全力照顧牠，西蒙一定能再正常步行」。