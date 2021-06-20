大陸日前發生一起離譜的活春宮案件，一對學生情侶原本在學校裡的操場上談情說愛，但聊著聊著兩人卻開始脫起衣服及褲子，不顧眾人眼光「上下搖擺」，還一路激戰到天黑，讓一旁目睹這一幕的同學看得目瞪口呆，甚至拿起手機拍下在網路上流傳。

根據大陸通訊軟體《土豆》近日流傳的影片中，只見本月17日傍晚時分，一對穿著制服的小情侶在學校的操場上你儂我儂、難分難捨，接著兩人疑似按捺不住內心的飢渴，也或許是「燈光美、氣氛佳」，男同學竟然在大庭廣眾下將褲子脫到大腿處，女同學也將自己的裙子及內衣物給脫下，兩人就在沒有任何遮蔽物的情況下激情野戰。

由於小情侶交戰的過程不斷發出聲音，引起路過的學生們注意，紛紛呼朋引伴前來觀戰，而兩人似乎也知道被人發現卻沒有收手，持續沉浸在粉紅泡泡中，直到太陽漸漸下山才撿起散落的衣物及鞋子離開，而兩人激戰的過程也被一旁全程目睹的同學用手機拍下上傳，遭到網友們瘋傳。不少人甚至指認出男生就是補習班的同學，他們的導師也遭到學生起底，在網路上掀起討論。

情侶在操場上啪啪到天黑才結束。（圖／土豆網）

網友看到影片後紛紛留言「太誇張了！有沒有這麼急啊」、「現在的孩子真的沒在管別人的」、「沒錢去酒店也找個小房間或教室」、「這兩人實在太大膽了」、「還有人看到這男的回寢室換褲子呢」、「兩人也不知道羞恥」、「他們可能是怕大家不知道正打的火熱，所以特別到操場上」，引起熱烈討論。