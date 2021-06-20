坊間流傳著許多可以治療疾病的偏方，但有些完全沒有科學考據，最好還是尋求專業醫生幫助，才能有效控制病情。馬來西亞一名醫生近日分享了曾遇到的荒謬經歷，一名病患被診斷出癌症後突然消失，6個月後他聲稱有巫師將他體內的癌細胞吸了出來，豈料醫生拿去送驗，卻發現其實只是一塊生雞肉。

根據馬來西亞媒體報導，吉隆坡班台醫院大腸癌外科醫生洛曼（Luqman Mazlan）指出，有些病人知道自己罹癌後，不循正規的醫療途徑，反而找上巫師幫忙治療；過去洛曼醫生就曾有一名患者，在診斷出罹患大腸癌之後消失了6個月，當他重新回到醫院的時候，卻帶著一塊「癌細胞」大肆炫耀，聲稱他的巫師早就幫忙把他體內的惡性腫瘤給吸出來了。

對於這個說法洛曼醫生並不相信，於是將這塊「癌細胞」送去化驗，結果出爐發現其實只是一塊生雞肉，根本不是從患者身上取下的惡性腫瘤，而且更慘的是，因為這名患者拖了半年都沒有接受治療，他的病情早已惡化，必須接受比半年前更加複雜的手術，才有機會康復。

此外洛曼醫生也提醒民眾，如果出現排便次數的改變、長時間持續腹痛，以及排便出血等症狀，應盡早前往醫院做進一步的檢查，以免耽誤治療時機，否則癌細胞將可能轉移到其他器官。