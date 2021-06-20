家中有養寵物的人，經常都會在社群媒體上分享寵物私下可愛的模樣，這名日本網友也不例外，日前他在推特上曬出「養了10年的寵物蛇」，原本十分嬌小的網紋蟒，經過10年的細心照顧竟長成巨大蟒蛇在家裡亂竄，畫面曝光讓不少網友直呼「好可怕」。

一名日本網友「友人（野生）」，因本身十分喜愛昆蟲，因此在家中養了不少蜘蛛、蛇等爬蟲類動物當做寵物，在網路上逐漸吸引注意。本月16日他再度曬出其中一隻寵物蛇（網紋蟒）的照片，並以「這個原本只有拇指大小的孩子，已經來家裡10年，今後無論10年、20年都不會放棄牠」為貼文內容曬出多張照片。

只見照片中，這隻網紋蟒在幼蟒時期，體型只有一個手掌的大小，縮成一團睜著大眼看起來十分可愛，沒想到經過飼主細心照顧了10年之後，不僅身上的斑紋由原本的黑色變成了美麗的花色，體型也暴風成長至原本的好幾倍，甚至還比飼主的手臂還要粗壯，但飼主表示即使如此「愛蛇」依然像小時候一樣喜歡撒嬌，將頭放在飼主的手上討摸，而驚人的對比照也讓不少人看到全嚇歪，十分好奇牠巨大的身形要如何在家中活動，以及吃什麼東西維生。

事實上，這名飼主先前就曾在推特上曬出愛蛇吃冷凍老鼠，以及在家中活動的影片，只見牠熟門熟路的在飼主家中亂竄，修長的身體則是從房間一路拉長至整個走道上，令網友看了忍不住留言「阿嬤養大的？」、「我只覺得好可怕」、「每晚抱著牠睡不知道是什麼感覺」、「很難想像被蟒蛇撒嬌的模樣」、「飼主都不會擔心被纏繞嗎」，但也有不少蛇類愛好者表示「好美的蛇」、「你真的養得很好耶」、「牠看起來肥肥壯壯的，很健康」，引起網友熱烈討論。

網紋蟒又稱霸王蛇、網蟒，主要分布在印度、印尼、柬埔寨、菲律賓等東南亞地區，是世界上最長的蛇，雖無毒卻生性兇猛，若要將牠們當做寵物飼養，需審慎評估。