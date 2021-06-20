許多新人都希望婚禮可以辦得盛大且華麗，讓現場洋溢著幸福快樂的氛圍，然而大陸一對新婚夫妻的想法卻有些與眾不同，他們竟在路邊擺上碗筷，請所有遠道而來的親友們站在大太陽下吃麵，罕見的作法引發網友熱議。

根據《沸點新聞》報導，本月15日河北石家庄一對新人舉辦婚禮，然而他們的婚宴卻有些特別，竟不擺設宴席，反而改在路邊煮了一大鍋的餄餎麵，並替所有遠道而來的賓客各盛一碗，讓他們在大太陽底下享用，從影片中可以看到，這對新人也沒有準備椅子讓大家坐，賓客們只好自己找位置站著或蹲著。

其中一名參加婚禮的親友接受媒體訪問時透露，這對新人是旅行結婚，才會選擇簡單操辦婚禮，他自己當天開車開了幾十公里赴宴，雖然這種宴客形式是第一次見，不過他認為請大家吃傳統的麵食既不鋪張也不浪費，每個人還都能吃得飽，所以覺得可以接受，直言：「吃這個東西比吃席還好呢」。

然而新聞曝光後，不少網友都持反對意見，表示沒辦法接受這種宴客方式，紛紛留言吐槽：「所以人家開車幾十公里來赴宴，你們就讓人蹲路邊吃一碗麵？」、「又想要份子錢又不想宴請」、「就算不擺宴席，吃一頓麵也能做到讓人舒服啊，杯盤放在地上，賓客還要彎腰屈膝去拿」、「如果不想鋪張浪費，他們可以不請人來，這樣還能保護環境」、「不浪費跟摳門是兩回事」。