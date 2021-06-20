南韓仁川松島國際都市為南韓相當重要的自由經濟區，現代化的建築大樓與茂盛的綠地覆蓋率，吸引不少人入住或是遊覽，但近日卻被民眾檢舉松島中央公園的銅像有礙觀瞻，3尊「尿尿小童」銅像不僅將褲子脫一半還露出整個生殖器，與歐洲地區的尿尿小童雕像大相徑庭，讓不少人看到後都相當害羞。

根據南韓媒體《中央日報》、《dongA》的報導，仁川松島中央公園中設立3尊由作家金英傑（김영걸）所創作的「沙雕尿尿小童」，自2011年創作完成後便放在公園水道旁讓民眾觀賞，而作家過去接受採訪時表示，小時候曾看過不少孩子在仁川松島一帶的泥灘上抓泥鰍，因泥灘距離岸邊有一段距離，因此有些孩子會直接在泥灘上脫掉褲子，比賽誰撒尿撒的遠，為了能夠呈現童年時的回憶，才創作出3尊尿尿小童的雕像。

不過，仁川經濟自由區域廳在18日表示，國民權益委員會近期所設立的「國民申聞鼓」，已連續收到多件民眾陳情，希望拆除尿尿小童的銅像的要求，甚至有不少人表明，看到3尊男童脫褲子，露出生殖器撒尿的模樣，感到相當不舒服，非常有礙觀瞻，因此請求撤除。

松島當地的區域網路論壇，則有網友發文表示，就讀國小的兒子看到尿尿小童雕像時都覺得很羞恥，在公園裡的情侶看到雕像後也感到相當震驚，依照現在的社會氛圍來看，這3尊「街上撒尿」的雕像不僅與中央公園現代化的形象不符，也與仁川的歷史無關。

而這篇文章發表後短短2天便吸引100多人留言轉發，紛紛表示「這3尊銅像真的好詭異」、「雖然對創作者感到抱歉，但真的看了很不舒服」、「放在中央公園裡太奇怪了」、「好丟臉的銅像，外國人看到會有什麼感覺」，引起熱議。