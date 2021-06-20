印度一戶人家日前舉辦婚禮時，竟牽了一頭大象到新娘家中迎娶新娘，豈料人還沒接到，就因為新人親友燃放鞭炮，將大象嚇得橫衝直撞，將帳棚跟車子都撞壞，新郎與親友最後也落荒而逃，讓這起喜事變成鬧劇一場。

根據印度媒體的綜合報導，來自印度北方邦（Prayagraj）的新郎阿南德（Anand Tripathi），於本月11日在普拉亞格拉捷市舉行了一場盛大的婚禮，而新郎為了給新娘驚喜，特別牽了一頭大象打算從他所居住的納延普爾村（Naryanpur），一路走到新娘家中迎娶。不料，迎娶隊伍準備出發時不斷燃放鞭炮，讓大象受到巨大的驚嚇，開始四處亂竄暴走，將原本設置的婚禮帳棚（pandal）整個掀起，還將路旁停放的4台車輛全部掀翻，使現場一片混亂，所有人也被大象突然的暴走嚇得驚慌逃難。

眼看大象還是持續發狂、無法控制，他們只好請來當地的森林馴象師到現場幫忙，好不容易安撫大象的情緒後才恢復平靜，好在現場除了帳棚與車子被損壞外，無人傷亡，而這場婚禮也因此打住，等一切收拾乾淨才能重新進行。

影片曝光後吸引不少人轉發，紛紛留言「喜事變鬧事」、「自己結婚為何要煩大象」、「要找大象還放鞭炮，有事嗎？」、「大象真可憐，硬被帶來還被嚇死」。