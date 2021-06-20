許多媽媽只要看到好不容易整理好的地方，又被小孩搞的到處都很凌亂時，可能會因此大發脾氣要孩子自己收拾，但大陸一名2歲孩童竟然在媽媽準備開罵前突然自己下跪認錯，讓爸媽全看傻眼，而這一幕也被家中的監視器拍了下來，分享到網路上引起熱議。

根據大陸媒體《頭條新聞》的報導，大陸網站上近日流傳一段影片，影片中一名來自寧夏銀川的2歲男童正在玩桌上的娃娃，還將玩具擺得滿桌都是，媽媽發現後立即走過來在他的屁股上小力的踢了一腳並警告他不准亂丟，沒想到男童一臉委屈，隨後直接向媽媽下跪還磕頭，讓媽媽忍不住轉頭笑了出來，原本在一旁滑手機的爸爸，也放下手機在一旁看戲，等媽媽走後男童才趕緊爬向爸爸撒嬌，而整個過程也被家中的監視器拍了下來。

男童爸爸接受採訪時表示，「他當下只是覺得媽媽在兇他，他生氣了然後坐在地上賭氣，其實孩子不知道那個動作叫下跪，他就是攤在那」。

網友看到影片後則紛紛留言「看來爸爸平常跪了不少次，兒子學得快」、「這孩子求生欲100+10分」、「爸爸平常教得好，以身作則」，另外也有網友認為「這影片好笑嗎？我看了只有皺眉頭」、「成年人踢小孩無論力道大小都不好吧」、「小孩的動作，熟練的讓人心疼」、「這教育方式不太好」、「一點都不好笑，看得我好想衝進去抱抱那孩子」，引起雙方論戰。