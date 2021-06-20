現代不少人都會飼養寵物來陪伴自己，看著牠們可愛的模樣，就感覺心靈被治癒了，但有時這些毛孩子也做出無厘頭的舉動，讓主人哭笑不得。近日德國一名主人聽到愛貓發出嘶吼的聲音，以為有其他動物闖入，於是急忙跑到現場查看，豈料卻發現牠只是照到鏡子後，誤將裡面反射出的自己當成了敵人。

根據《每日郵報》報導，居住在德國東北部布蘭登堡（Brandenburg）的主人某晚想到父母房間將7歲的愛貓克勞德（Baby Claude）抱去睡覺，然而卻突然聽見克勞德大聲嘶吼的聲音，他以為有其他動物闖入了自己家，於是急忙上樓查看，豈料一打開房門，就看到克勞德正對著一面鏡子發脾氣，似乎誤將鏡子裡的自己當成敵人了。

從影片中可以看到，克勞德先將自己藏在下方，接著慢慢探出頭想要嚇「敵人」，不過牠卻發現對面的貓也做出同樣的動作，立刻憤怒地發出嘶吼和咆哮聲，試圖威嚇鏡子裡的自己，表情因此全部皺在一起，看起來十分生氣；一旁的主人見到這一幕忍不住笑了出來，並將手機拿出來、拍下這有趣的畫面。

這段影片隨後被分享到YouTube上，主人開玩笑地表示：「我曾經認為牠是我們家所有貓裡面最聰明的，曾經」，不少網友看完克勞德的可愛的行為後，也紛紛笑說：「牠看起來就像在說：『最好別招惹這隻貓，牠是個頑固的瘋子』」、「這就是我工作壓力太大，同事勸我照照鏡子的模樣」。

不過貓咪保護團體透露，貓通常無法辨別出自己的倒影，並會將它視作另外一隻貓咪，團體成員尼基（Nicky Trevorrow）也指出貓咪會對未知的同類產生恐懼或領土意識，並對鏡子產生攻擊性的行為，但這種行為卻會為牠們帶來很大的壓力傷害，因此建議人們可以考慮將鏡子遮蓋起來，防止類似情況再發生。