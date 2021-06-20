情侶之間難免會做出一些比較親密的舉動，但同時也要懂得保護好自己，不要輕易拍攝裸照或私密影片並傳給對方。外國一名女子日前想傳裸照給男友，卻不小心手滑，將照片傳給了自己的奶奶，對方立刻回覆訓斥，直言：「傳給男人就跟妳斷絕關係！」，讓這名女子頓時感到十分尷尬。

根據《鏡報》報導，金柏莉（Kimberley）經常在TikTok上分享和奶奶蓋爾（Gail）的祖孫互動影片，受到不少網友喜愛。近日金柏莉再度拍片曝光自己的糗事，表示自己原本拍了一張裸照想傳給男友看，卻不小心手滑，誤傳給蓋爾奶奶，奶奶看到後大為震驚，立刻回覆警告孫女：「這是什麼？妳最好不要給我寄給男人，否則我就和妳斷絕關係！」。

不過在這句威脅後，還緊隨著一句暖心的話：「妳需要一件新的內衣，我這周可以帶妳去買嗎？」，雖然兩句話的語氣相差甚遠，但卻都顯示出了蓋爾奶奶對於孫女的保護、愛惜之情，而且奶奶還真的言出必行，很快便帶著孫女外出購物，送給她一件新的內衣。

網友們看完影片後，都替金柏莉感到尷尬，但同時也為奶奶「護孫女心切」的言行而感動，「如果這發生在我身上，我一定沒辦法活著講完故事」、「天啊！奶奶太甜蜜了」、「希望我老了以後也可以像妳奶奶一樣酷」、「現在蓋爾奶奶是我們所有人的奶奶了！」。