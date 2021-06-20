許多人購買中古屋後，可能還會在家中找到前屋主所遺留下的物品，甚至還會有驚人的發現。一名女網友日前購買了一棟中古屋，搬進去前她就在客廳中發現前屋主所留下的地毯，但沒想到準備裝潢時才發現這個地毯下藏了一起可怕的命案。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名來自美國的女網友＠dontbeanashhole，近日在TikTok上分享了一段她恐怖的買屋經驗。影片中女網友表示，她在搬進新家前就有發現前屋主所遺留下的部分家具及地毯等用品，也曾聽聞這棟房子曾經有人死亡，但她剛開始並不以為意，因為很多人都可能會在自己的家中病死或是老死。

直到她掀開客廳裡的地毯準備開始裝修新房時，才看見在地板上一個用黑色簽字筆所畫出的人形圖案，而且仔細一看才發現上方還有疑似血漬的深紅色印記，左下角則是寫著日期與案件編號的文字記錄，讓她當下才意識到自己買到凶宅，瞬間頭皮發麻、相當傻眼。

女網友事後崩潰表示「我真的不介意曾有人在我的新房子裡過世，但發現這個確實有點嚇人」。影片在6月10日曝光後也吸引超過500萬人點閱，網友紛紛留言「太恐怖了吧！趕快搬走」、「這根本就是命案現場」、「這是我看過最恐怖的新屋開箱影片」、「只能說你真勇敢」、「天哪！這一切都太瘋狂了」、「房仲應該要講清楚這棟是凶宅」、「如果是我肯定也崩潰」引起熱烈討論。