奧地利一對情侶日前一起去登山，半途兩人坐在草地上休息，下秒卻突然燃起愛火，脫光衣服交纏在一起，沒想到整個過程全被遠處設置的全景攝影機給拍了下來，在網路上曝光後引起話題。

根據《太陽報》報導，該起事件發生於本月3日，一對情侶到諾克山脈（Nock Mountains）登山，11點40分左右抵達海拔6500英尺（約2000公尺）處，兩人肩並肩坐在草地上，似乎打算小歇一會兒，豈料12點20分的時候，攝影機卻拍攝到他們已經赤裸交纏在一起的畫面，到了12點40分他們就消失在鏡頭內，不知所蹤。

據了解奧地利各個公共場合幾乎都嚴格禁止錄音錄影，因此該座山所使用的全景、氣象攝影機並不會傳輸連續性的影像或聲音，只是每隔一段時間拍攝一張照片，所以不算違法；另外相關單位也有在上山的必經道路旁設立告示牌，提醒民眾該區域架有許多台攝影設備，目前不清楚這對情侶的真實身分，也無法得知他們是否知情被拍下激情畫面。

業者謝蘭德（Ronald Schellander）透露，他們在選擇攝影機方位時都有經過仔細考量，希望不會有人因為距離或高解析度而被認出，而且在一般情況下，也會使用軟體在人臉打上馬賽克，並確保不會發布任何侵犯個人隱私的內容，但這對情侶當時並沒有露臉，該軟體無法成功辨識照片，才會讓它發布於網路上，引發網友熱議。