不少飼主等到毛小孩適齡後，都會帶牠們去進行結紮手術，這樣不但能降低整體貓狗的數量，還能避免一些潛在疾病。大陸近日一隻阿拉斯加雪橇犬被飼主帶到獸醫院進行結紮手術，豈料牠才剛從麻醉中醒來不久，就氣得將醫院的門框拆下來報復，讓獸醫看了十分傻眼。

這隻阿拉斯加雪橇犬來自於吉林省樺甸市，名字叫做紅霞，今年5月底時年紀正好滿10個月，飼主認為時間差不多了，未來也沒有讓紅霞生孩子的打算，於是便將牠帶往醫院進行結紮手術，豈料手術結束後，紅霞才剛從麻醉中醒來不久就恢復了精神，一氣之下竟將獸醫院的門框給拆了下來。

雖然門被紅霞咬壞了，但獸醫並沒有向飼主收取維修費用。(圖/翻攝自小紅書/紅霞與主子們)

獸醫見狀相當傻眼，直言：「第一次見結紮完還這麼活潑的狗」，飼主將紅霞接回家的時候見到這幕也非常不好意思，但獸醫人很好，並沒有向飼主收取賠償費用。而紅霞回到家後也依舊活潑好動，不斷在客廳上下跑跳，看起來根本不像才剛經歷完一場手術的模樣。

事後飼主將這段故事分享到小紅書上，很快便吸引大量網友關注，「狗子住院把醫院拆了」甚至一度登上微博熱搜，大家看完都忍不住笑說：「醫院要了牠的蛋，牠要了醫院的門」、「阿拉斯加的破壞力真的很大，跟二哈有得一比」、「誰叫你讓我絕育！我把你醫院拆了！」、「狗可愛是可愛，就是養起來家裡會有點支離破碎」；看到有不少人認為紅霞的性別是公的，飼主也急忙在留言處澄清，其實牠是個女孩子。