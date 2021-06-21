大象在泰國人民的心目中，除了有尊貴、勇敢的象徵，還為人們帶來大量的觀光收入，因此經常可以看到大象滿街跑，人象和平共處的畫面，不過近日泰國一處村莊卻遭到一頭野象闖入，甚至直接撞壞房屋牆面，進入民宅中搜刮食物，讓當地民眾相當困擾。

臉書一名住在巴蜀府華欣的泰國網友「รัชฎาวรรณ ผึ้งประสพพร」，於本月20日在網路上公開多張照片並PO文表示，她和家人在當天深夜時突然聽到廚房裡傳來巨響，衝進廚房查看，竟看見一顆「象頭」正在搜刮廚房裡的食物，讓她嚇得趕緊拿出手機拍下這可怕的畫面，並分享至網路上。

原來，這頭野象近日每天都在附近亂晃、四處找尋食物，只是沒想到這次直接撞破網友家裡廚房的牆壁，還將整顆頭探入家中，甚至將象鼻伸入下方的櫥櫃中，一找到東西就往嘴裡塞，就連塑膠袋也直接放入口中，讓網友與家人們全看傻眼，十分擔心野象的身體狀況，也不知道房子該從哪裡開始修復。

網友看到影片後也紛紛留言「這頭大象太誇張了，竟然直接把牆壁撞破」、「如果是我真的會嚇死」、「媽呀！牠該不會真的把塑膠袋吞進去吧」、「這頭大象看來是餓翻了」、「大象離開後那個洞該怎麼辦」、「太慘了，撞出這麼大的洞也不能找大象賠償」、「這真的看到會哭笑不得」。