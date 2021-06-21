印度北方邦日前發生一起令人鼻酸的棄嬰事件，一名船夫日前在恆河岸邊意外發現一個木箱，木箱裡還不停傳出嬰兒的哭聲，打開一看裡面果然有一名剛出生不久的女嬰，上面還放了一張星象卡以及女嬰的資料，讓漁夫看到後相當不忍趕緊將女嬰抱入懷中安撫。

根據印度媒體以及《BBC》的報導，來自印度北方邦的一名船夫兼神職人員古魯查胡杜里（Gullu Chahudhary），日前與其他人一同到恆河岸邊時，發現一個華麗的木箱被丟棄在竹筏上，裡面不斷傳來嬰兒的哭聲，但都沒有人願意上前查看，古魯眼見竹筏逐漸漂遠，立馬邁出腳步抓住竹筏並打開木箱，沒想到打開後發現裡面確實有一個剛出生不久的女嬰，木箱裡還貼著兩張神像圖以及女嬰的出生日期與姓名。

古魯趕緊將女嬰抱到懷裡安撫並將她帶回家中，而警方接到民眾通報後便前往他家接走嬰兒，帶往醫院進行身體健康檢查確認女嬰的狀況。警方表示根據木箱裡提供的資料顯示，女嬰叫做甘佳（Ganga），在印度文裡也代表著恆河，至於她為何會被丟棄在恆河岸邊，還要進行詳細調查。

目前這名女嬰已被送往兒童收容所，儘管古魯認為女嬰是恆河神送給他的禮物，多次表達想要撫養女嬰的意願，但警方仍強調先找到女嬰的親生父母了解詳情後再決定女嬰的去留。