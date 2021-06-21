英國一對老夫婦日前在一張舊沙發中，找到了一張泛黃的信紙，仔細一看是一名11歲女童在1969年所寫的作業，題目是要學生幻想未來的生活場景，並撰寫成一篇作文，其中有許多內容都和現在的生活非常相像，讓這對老夫婦感到十分驚奇。

Schoolgirl's eerie letter from 1969 made spookily accurate predictions about future #SmartNews https://t.co/QWmKENqcTZ — Tales from Sanctuary (@GoddessTales) February 3 2021

根據《地鐵報》報導，67歲的彼得（Peter Beckerton）在英格蘭東區域劍橋郡的彼得伯勒（Peterborough）擔任室內裝潢師，日前他在替顧客裝潢的時候，意外在一個需要翻修的三人座沙發側面縫隙中找到一張有些泛黃的紙張，上面寫著一篇像是作文的文字，彼得讀完後覺得相當神奇有趣，於是便帶回家分享給妻子羅莎（Rosa）。

羅莎介紹，這封信是由一名來自1969年的11歲女學生以簡單英文撰寫，並認為這應該是學校發派的作業，因為作文上面還有老師批改過的痕跡，女學生在作文中幻想著1980年的未來生活、推測當時可能發生的情景，其中包含了「按下按鈕就可自動開關的電動門」、「可以透過螢幕看到通話對象的電話」等描述，都和現代的發展非常雷同。

但其中仍有一些現代科技仍未做到的事情，像是可以取代三餐的口香糖等，但女學生的大部分預言都已成真，讓羅莎感到十分驚奇，「我丈夫以前在沙發和家具的背後發現過各式各樣的垃圾，但從沒找到過這麼有趣的」，因此羅莎決定公開這封「穿越時空的預言信」，希望能夠靠著網路的力量，找回今年已經62歲的作文原作者。