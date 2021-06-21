人體中有70％是水份，即使不吃任何東西，也必須要喝水才能生存，但印度一名苦行僧普拉德賈尼（Prahlad Jani）卻聲稱自己已將近80年不吃、不喝，依然能夠健康存活，引起外界的好奇心。

根據印度當地媒體的報導，來自印度古吉拉特邦 （Gujarat）的普拉德賈尼，留著一頭散亂長髮與鬍鬚，過去曾多次表示自己在小時候曾獲得「女神賜福」，讓他從童年開始斷食後，便靠著修習瑜伽及冥想達到身心合一，不用吃、也不用喝，甚至不用排泄還能健康的存活下來，吸引大批信徒追隨，名聲遠播。而普拉德賈尼於去年5月29日以90歲高齡去世時，他的「斷食神話」依然持續流傳。

事實上，無論是醫生還是科學家都對於他不吃不喝卻還能生存的行為感到相當懷疑，普拉德賈尼為了證明自己所言不假，曾舉行一場為期10天的閉關修行，還選擇在醫院內進行監測，但他沒想到醫院竟裝上針孔監視器錄影，修行結束後院方公開了影片，發現每晚深夜他都會用袈裟的衣袖遮住嘴鼻，雖看起來只是擦拭嘴巴，實際上卻將私藏在衣中的食物塞入嘴中，因此被識破。

另外，先前印度也有一名女子聲稱自己躲在櫥櫃中不吃、不喝、不排泄長達5年，但調查人員卻在她的房中發現櫃子後面還藏了一個隱藏式廁所，以及用來傳遞食物的偽裝洞孔，調查人員還為女子進行一項催吐實驗，結果竟在嘔吐物中發現不少剛吃進肚裡的食物，成功戳破女子的謊言。