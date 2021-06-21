印度一名農夫4年前在火車上和一名陌生人購買了一株芒果樹苗，豈料居然種出顏色漂亮、價格昂貴的芒果，消息傳出後有不少商人開出高價想要收購，甚至還引來小偷偷走了14顆芒果，無奈之下這名農夫只好雇用9隻護衛犬和3名保全來看守自己的「搖錢樹」。

It's called a Miyazaki mango. https://t.co/QcStOcrl7e — VICE (@VICE) June 18 2021

根據《VICE》報導，印度農夫帕里哈爾（Sankalp Singh Parihar）4年前搭乘火車時，向一名同行的陌生人以2500盧比（約新台幣941元）的價格，收購了一個特殊的芒果樹苗，當時帕里哈爾不知道樹苗的品種，只是以自己的母親命名後，將它種植在園地中，沒想到幾個月過去，樹上竟長出了漂亮鮮豔的紅色果實。

這個消息傳出後，一名來自孟買的商人開價21000盧比（約新台幣7909元）想要買下，帕里哈爾才終於意識到自己的芒果有多值錢。報導指出，帕里哈爾所種的芒果其實就是有著「太陽之蛋」之稱的「日本宮崎芒果」，在2019年的拍賣會上，一盒2顆宮崎芒果的售價高達50萬日幣（約新台幣12.6萬）， 而普通的宮崎芒果1顆平均售價約為50美金（約新台幣1396元）。

儘管商人所開出的價錢非常高，但帕里哈爾最終還是決定不賣出，他透露自己的芒果都是在自然環境中成長，沒有過度地照顧，他期許自己能透過這樣的種植方式得到更多果實和種子，讓每個印度家庭在未來都能買得起，「這種水果在日本很貴，因為它生長在特殊的環境中，在印度我們可以自然地栽種它，並減少成本開支」。

然而帕里哈爾的芒果園爆紅後，引來了一些貪心的目光，去年就曾有小偷闖入，偷走了14顆芒果，為了避免類似的情況再度發生，帕里哈爾雇用了9隻護衛犬和3名保全來看守芒果園，每個月花費8000盧比（約新台幣3013元），「我寧願花錢買安全，也不願失去這些芒果，對我來說這些芒果比金錢更有價值」。