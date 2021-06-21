隨著全球疫情持續爆發，不少人選擇待在家中網購，避免出門與人聚集，卻也因此傳出不少詐騙案。大陸一名男子日前在網路上購買了多顆孔雀蛋，打算自行孵化，但沒想到破殼出來的竟是小鴨，男子才驚覺自己被騙。

根據大陸媒體《頭條新聞》的報導，一名來自河北保定的男子，日前在網路上公開了一段自己遭到網路詐騙的影片。男子表示不久前他從某平台上購買了10顆藍孔雀蛋，並準備孵化器打算自行孵化。10顆蛋寄到他手中經過20多天的等待後，有4顆蛋孵化成功，但當男子滿心歡喜看著小生命破蛋而出時，卻被牠們的外表嚇了一跳，因為生出來的並不是印象中的孔雀而是小鴨，讓他相當傻眼，直呼「難道孔雀小時候長這樣」。

男子隨後也打電話給網路賣家理論，沒想到賣家已將網路商店撤下消失不見，打電話也聯絡不到人，讓他只好向平台申訴並要求退費，好在平台確認事發經過後就立即退款給男子，但影片上傳至網路上後依然吸引不少人觀看轉發。

網友紛紛留言「是商家低估了男子的孵化能力」、「賣家：過幾天小鴨就能變天鵝了」、「還能孵出動物來，商家也算有良心」、「養養看吧！萬一是天鵝呢？你說是不是」、「其實牠們也蠻可愛的」、「很多商家都是掛羊頭賣狗肉」、「其實賣家是要給你煮來吃，沒要你孵化」。