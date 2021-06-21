許多人在購屋前，都會透過房仲網站在網路上的公開資訊開始查詢符合自己條件的房型，但也有人因此有意想不到的發現。一名女網友日前在房仲網站上看到一棟外表看起來乾淨、溫馨的中古屋，但看到後面的照片，卻被裡面的設施給嚇壞了。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名TikTok帳號為「＠angelikaisanerd」的女網友安吉麗卡科赫（Angelika Koch），日前在網路上分享可怕的購屋經驗。近期打算買房的她，在各大房仲網站上瀏覽符合需求的房型時，在無意間發現一棟位於美國佛蒙特州（Vermont）的房子。

據房仲網站的介紹，這棟房子建於1880年，裡面含有4間房與4個浴室，是相當具有歷史性且擁有諸多特點的房產，但它的開價15萬美金（約新台幣419萬）也比市價來得高，讓安吉麗卡相當好奇點開查看更多細節，沒想到外觀及內部裝潢看起來相當平凡、一切正常的中古屋，卻有擴建地下室，而且還設有整排監獄。

安吉麗卡仔細一查才發現，原來這棟已有141年歷史的房子，過去曾是監獄獄卒的住所，而他們工作的地點就在房子北方的「前埃塞克斯郡監獄」（Essex County Jail ），自1969年監獄停用後這棟房子便無人使用，因此屋內還擺放著獄卒的舊床、辦公桌、廁所、暫關犯人的監獄等設施，但也因為年久失修看起來斑駁不堪，相當恐怖。

安吉麗卡在影片中表示，剛開始她還覺得這棟房子的狀態還不錯，只是裝潢過時，稍作整理就能變得很漂亮，更強調「從外面看你永遠不知道它的存在，但往下看就知道有多嚇人」。網友看到後也紛紛留言「這是鬼屋吧」、「我就住這附近，那棟房在當地很有名」，引起熱烈討論。