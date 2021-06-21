對不少人來說，能夠住進城堡是一件非常夢幻且令人嚮往的事情，義大利一名19歲的伯爵之女就和家人住在一座中世紀城堡內，不過她近日在TikTok上分享自己的城堡日常，直言生活起居並不如大家想像的那樣美好，不但有很多不方便之處，Wi-Fi也不管用，打破了所有人的幻想泡泡。

根據《太陽報》報導，今年19歲的盧朵薇卡（Ludovica Sannazzaro）目前和家人居住在位於皮埃蒙特大區（Piedmont）的桑納扎羅城堡（Castello Sannazzaro）中，這座城堡是由她家祖先獲得神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世許可後建造，至今已傳承到第28代。

盧朵薇卡的父親桑納扎羅伯爵（Count Giuseppe Sannazzaro）在1986年繼承後，一直將城堡閒置到2006年，才帶著家人搬入，並將內部改建為民宿，但近年因為疫情封城的因素而停擺。

據介紹，這座城堡的佔地面積約1萬平方公尺，坐擁一個約2.5萬平方公尺的花園，堡內則有45個房間及15個臥室，以及教堂、冰窖地牢、被當作酒窖的秘密通道，還有能夠追溯至1163年的歷史文獻。

盧朵薇卡原本在美國紐約市讀書，但因為疫情關係而回到老家居住，除了進行線上學習以外，盧朵薇卡也會將自己的城堡日常拍攝成影片上傳到TikTok上，她透露城堡內不但非常寒冷，打掃也很耗時耗力，就連Wi-Fi網路也不太管用，如果想要拿某些物品，必須穿越整個城堡，就像是在跑馬拉松一樣。

這系列影片發布後，很快就吸引網友關注，其中最紅的影片更突破890萬觀看人次，但就算盧朵薇卡將這麼多住在城堡的缺點公諸於世，網友們卻還是非常嚮往這樣夢幻的生活，紛紛留言：「我不在乎這些，我只想住在城堡裡」、「沒關係，就算我不住在城堡，家裡的Wi-Fi也不管用」、「想像一下，如果你躺在床上準備滑手機，卻發現手機忘在很遙遠的浴室裡…」。