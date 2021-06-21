大陸一名婦人過去曾在家中的炕上發現一條小松花蛇正在取暖，但婦人並未將蛇驅趕，沒想到小蛇因此「借宿」她家15年，甚至每年帶來更多條蛇到她家中繁殖，讓網友們看傻了眼。

根據大陸媒體《頭條新聞》的報導，一名來自黑龍江的51歲婦人劉玉平，平時靠著養蜂維生，2006年的某個冬天夜裡，她在家中睡覺時發現炕上有一條溫馴的小松花蛇，但當時她認為小蛇只是暫時棲息過陣子就會離開，因此沒有將小蛇趕走，只是將牠放到屋外，沒想到過沒幾天牠又帶了一條小蛇回來，而且一住就是15年。

根據劉婦的觀察，這些蛇在每年7月時會上山避暑，直到隔年4月才會從山上下來，並在她家的屋頂上「借宿」繁殖，剛開始數量還不多，如今已有20多條大蛇還有數不清的小蛇出現在屋頂上。

劉婦接受採訪時表示，剛開始雖被嚇了一跳，但現在這些蛇都認得她的聲音，也對她相當溫馴從來沒攻擊過她，因此她認為任何動物都是有感情的，只要和諧相處，動物都會成為人類的好朋友。

網友看到新聞影片後則紛紛表示「我可以直接去世了」、「我的媽呀！光看文字我就頭皮發麻」、「在東北蛇被當成大仙，大家都很尊敬的」、「我無法想像與蛇同床共眠的畫面」、「沒有毒還好，但這個數量不會過多嗎」、「難道只有我看到影片在發抖嗎」。