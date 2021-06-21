為人父母都希望自己的孩子可以健康平安地出生、長大。最近美國一名孕婦進行剖腹產手術，豈料心愛的女兒臉上竟被手術刀劃下一道深深的傷口，才剛出生不久就必須縫13針，讓媽媽感到生氣又心疼。

Instead of pure joy and celebration the Williams family came together to meet their newest addition to the family in fear and frustration.https://t.co/4tWQE7xOOY — fox8news (@fox8news) June 19 2021

根據《WGN-TV》報導，本月15日孕婦威廉絲（Reazjhana Williams）住進位於科羅拉多州的丹佛健康醫療中心（Denver Health Medical Center），原本預計要進行自然產，結果在醫生投藥催產的幾分鐘後，就因為腹中胎兒突然移動位置，醫護人員無法聽到她的心跳聲，而將威廉絲緊急推入手術房進行剖腹產。

迎接新生兒原本是一件快樂幸福的事情，但女嬰出生後，威廉絲夫妻就看見她的臉上有一道巨大的刀傷，對此醫生解釋，是因為女嬰的臉部太過接近胎盤，才會造成這樣的意外，但也導致女嬰才剛出生不久，就要接受整形手術，在傷口上縫13針。

不過威廉絲夫婦無法接受這樣的說法，「我從來沒有聽說過，有人在剖腹產後，還得面對他們孩子的臉變成這樣的問題」，並且要求醫院必須為此事負全責，而院方也在後續的聲明中表示，願意提供這對母女最大的幫助。

根據統計資料顯示，透過剖腹產出生的3.7萬名嬰兒中，僅有0.7%會因為外力受到皮膚撕裂傷；資深執業護理師默克（Lisa Merck）則透露，自己曾經手過2500次分娩手術，是第一次見到這種情況，不過她也語帶保留：「這是可能發生的事，只是非常罕見」。