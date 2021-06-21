情侶之間相處難免會發生爭執，如何化解雙方的誤會和心結是件困難的事情，烏克蘭一對情侶竟異想天開，決定用鐵鍊將兩人銬在一起，豈料效果卻出奇地好，他們甚至還打破了世界紀錄，更誓言彼此要銬到結婚為止，然而在「上銬」123天後他們終於將鐵鍊剪斷，同時也宣布雙方分手的消息。

根據《每日郵報》報導，33歲的亞歷山大（Alexander Kudlay）和28歲女友維多利亞（Viktoria Pustovitova）交往後，經常因為價值觀問題而吵架，甚至經歷多次分分合合，今年情人節當天，兩人又再度發生爭吵，嚴重到差點分手，亞歷山大因此提議要將彼此「銬在一起」。

起初情侶彼此都還不太習慣這種幾乎沒有私人空間的生活，但隨著時間流逝，他們逐漸找到新的磨合方式，每當有摩擦的時候，都不會像以前一樣直接轉頭離開，反而會冷靜下來和對方溝通；而這樣瘋狂的實驗甚至還打破了烏克蘭以及世界紀錄，成為「銬在一起」最久的人。

沒想到最終這個實驗還是無法挽回兩人的感情，在第123天後他們回到當初銬上鐵鍊的地點，首都基輔的團結紀念碑（Unity monument），並將這段鐵鍊剪斷，同時宣布兩人分手的消息。

亞歷山大透露自己早已厭倦每天早上要在鏡子前耗費許多時間，只為了等維多利亞化妝，而維多利亞也表示自己非常懷念過去的生活步調，厭倦了兩人要黏在一起的時光，「經過這段相處時光，我們發現彼此並不適合，因此共同決議要分手」。