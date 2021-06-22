家裡有養寵物的飼主，應該都曾擔心家裡的東西遭到破壞，或是被弄得很髒亂。泰國一名女網友日前一早起床準備下樓上班時，卻看到家裡宛如「命案現場」，到處都是紅色的泥土，還有一隻娃娃屍體倒在中央，而兇手就是牠。

根據泰國媒體的報導，一名泰國女網友尤莉（Yui Jiraporntawee）本月15日一早起床，一如往常的下樓準備出門上班，但當她走到1樓至2樓的樓梯間時，就被眼前的景象給嚇傻，因為無論是地上、沙發還是餐廳區都是紅色的泥巴，旁邊還倒臥一個被拖到一旁的布娃娃「屍體」，整個家就像是剛發生命案一樣，讓她差點暈倒。

尤莉看到地上的腳印，立刻認出兇手就是家裡阿金，闖了大禍的牠竟還能一臉呆萌又無辜的看著尤莉，讓尤莉看得又好氣又好笑，事後才回想起昨晚下了一場大雨，阿金被突如其來的雨勢嚇到趕緊衝回屋裡，但牠完全忘了自己腳上踩著庭院裡的泥巴，就這樣在家裡亂竄，還不忘帶上牠最喜歡的2個布娃娃，讓原本乾淨寬敞的客廳瞬間變了樣。

尤莉最後也將這可怕的一幕拍下上傳，無奈發文表示「想要養黃金獵犬的人一定要想清楚」，因為她即使已向公司請了5個小時的假打掃，依然清不乾淨。網友看到後也紛紛留言「如果是我肯定瘋掉」、「把家裡搞成這樣真的會傻眼耶」、「光看照片都覺得崩潰」、「阿金是最強的裝傻高手，讓你想罵卻罵不了，哈」。