一名野生動物攝影師日前到印度國家保護區旅遊，途中看見了一隻造型奇特的鱷魚，牠背著數百隻的鱷魚寶寶在河中游泳，為了保護親生骨肉，牠甚至還會將寶寶含在嘴巴裡，只要有「外人」靠近，牠就會立刻開啟防衛機制，變得兇猛好鬥。

根據《The Dodo》報導，野生動物攝影師穆克吉（Dhritiman Mukherjee）前往印度昌巴爾國家保護區（National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary）旅遊，途中在河裡看見了一隻外型奇特的鱷魚，牠浮在水面游泳，身上還背著上百隻的鱷魚寶寶，穆克吉見狀，立刻將這有趣的畫面給拍攝下來。

據了解，這隻鱷魚為恆河鱷（Gharial），牠們擁有又細又長的鼻子，非常適合用來捕魚，雖然過去很常可以在南亞的河流或沙洲上看到牠們，但目前恆河鱷卻是瀕臨滅絕的物種，據信如今野外已經剩不到250隻。

Crocodile Dad Carries Around Hundreds Of Babies To Keep Them Safe https://t.co/DHIAVFvNvZ #SmartNews — I am what I am! 😷🌊🌊🌊🌊 (@nevermore_007) June 18 2021

穆克吉介紹，雄性恆河鱷通常會和8到9隻雌性交配，因此雄性會擔起照護、保護寶寶的責任；穆克吉花費一個禮拜的時間觀察這個龐大的鱷魚家族，畢竟照顧上百隻寶寶並不是件容易的事，這隻鱷魚爸爸會小心翼翼地將孩子含在口中保護，然而嘴裡的容量不夠容納，剩下的寶寶則必須趴在牠的背上以確保安全。

而鱷魚爸爸護子心切的心情也表現在行動上，只要有其他生物靠近牠們，鱷魚爸爸就會變得非常好鬥，並且24小時和寶寶黏在一起；穆克吉表示希望能夠透過自己拍攝的這系列照片，在情感和科學兩個層面，都讓人們和大自然世界連結起來，共同為了保護瀕危的恆河鱷而努力。