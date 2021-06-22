無論是在陸地還是海洋，弱肉強食一直都是自然界中不變的生存法則，但若是人為所造成的生態改變，就有可能引起論戰。澳洲一個小島過去曾在島上野放多隻澳洲特有種動物「袋獾」避免牠們滅絕，卻也因此讓原本生活在島上的其他生物遭到大量屠殺，引起國際間保育人士的關注。

根據英國媒體《衛報》的報導，位於澳洲東南外海的瑪麗亞島（Maria Island）上，曾經有近3000隻的原生種「小藍企鵝」棲息於此，但澳洲當局在2012年時為了保護特有種袋獾（Sarcophilus harrisii），便將28隻袋獾野放在島上。

但沒想到袋獾在島上沒有天敵，因此在島上不斷繁殖，數量已超過上百隻，使小藍企鵝遭到大量獵捕、數量急遽下降，加上袋獾喜歡挖掘，無意間就破壞掉特有種水鳥的鳥巢，並攻擊其他小型原生種動物，讓各界的生物學家相當擔憂，紛紛呼籲當局重視這個人為的生態改變。

袋獾雖是澳洲唯一還未滅絕的袋類肉食性動物，體型跟小型犬差不多，但牠們肌肉發達、體格壯碩、脾氣暴躁，只要遭遇攻擊或是進食時，黑色的皮毛就會發出臭味並發出刺耳的叫聲嚇退侵略者，主要獵捕小型動物或是吃腐肉，目前袋獾主要棲息在澳洲的塔斯馬尼亞州，因此也有「塔斯馬尼亞惡魔」（Tasmanian Devil）之稱。