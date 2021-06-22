英國一名男子曾在19歲時遭遇車禍失去記憶，也完全認不出家人，直到30歲時聽到一首歌才讓他想起童年時的片段記憶。

根據英國媒體《BBC》的報導，一名來自英國倫敦的男子湯瑪士利茲（Thomas Leeds），當時只有19歲還是個大學生的他，在某天晚間9點左右外出找朋友，沒想到在過馬路時遭到車子猛烈撞擊，不僅整個人被撞飛至另一輛計程車的車頂，撞飛他的車子也因強大的撞擊力車頭嚴重凹陷、擋風玻璃全碎，驚悚的一幕嚇壞目睹一切的路人。

湯瑪士利茲之後被緊急送往聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）治療，經過醫生初步診斷湯瑪士的頭部沒有明顯外傷，只有臉部局部瘀清與劃傷，因此第二天就讓他出院，但湯瑪士回到家後卻開始頭暈目眩、腰酸背痛，到醫院深度檢查才發現他的顱內出血，需在24小時內接受緊急手術去除血塊才不會發生生命危險。

手術過程雖相當順利，但湯瑪士醒來後卻失去記憶，對任何事情都不害怕，也不認得家人，湯瑪士回憶起當時的狀態「感覺自己就像個嬰兒」，醫生則表示這是腦部受創後的後遺症。

“It was the most magical thing ever.”



After a teenage head injury robbed him of his memory Thomas Leeds had come to accept living without a past. Ten years later the 1985 hit The Whole of the Moon triggered six clear flashbacks. https://t.co/XcLVm0fQgm — The Times (@thetimes) June 16 2021

接下來幾年周圍的家人、朋友不斷的透過照片與對話，試圖勾起湯瑪士的記憶，但還是徒勞無功，他也從原本的沉著內斂的性格變得容易激動、情緒化。另外，湯瑪士還發現自己罹患臉盲症（prosopagnosia），可能下一秒就忘記剛剛認識的人，讓家人相當擔心。

直到7年前的30歲生日派對上，朋友為他播放了一首1985年發行的歌曲《The Whole of the Moon》，意外喚起湯瑪士小時候與媽媽慶祝聖誕節時的片段回憶，讓他感到相當興奮。

目前湯瑪士仍無法找回所有記憶，但他透過音樂慢慢想起片段回憶，也幸運的找到另一半，他的妻子蘇菲（Sophie）為了方便湯瑪士找尋，總是染著一頭紅髮，對於湯瑪士來說就像茫茫大海中的一盞明燈。