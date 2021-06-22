受到新冠肺炎疫情影響，不少產業都面臨嚴重衝擊，更有許多人陷入失業窘境。美國一名男子1年多前因為疫情被解雇，日前告訴女兒自己很想到Costco上班，為了完成老爸的心願，女兒在推特上發文許願，沒想到竟真的收到陌生人傳來的私訊，最後順利讓爸爸美夢成真。

he is but a constantly cheerful man extremely good at making nachos who merely dreams of working for costco.



costco ik ur not on twitter but if you see this please don’t let him down my dad is very nice. look at how proud he is. pic.twitter.com/wIrmW1LxoH — rebecca mix proud daughter of a costco employee (@mixbecca) May 6 2021

根據《新聞週刊》報導，58歲的傑夫（Jeff Mix）1年前因為疫情的關係失去了原有的工作，如今接種完疫苗後，傑夫主動向女兒麗貝卡（Rebecca Mix）提及想要返回職場上班，希望她可以幫忙自己寫履歷，並給予一些意見，麗貝卡詢問父親有沒有屬意的工作，他慎重思考後回答道：「Costco是個不錯的地方」。

麗貝卡事後在推特上發文，表示父親沒有大學學歷，過去曾從事過送報員、雜貨店員工、汽車廠主管、警衛等職業，缺少顯赫的工作經歷，但在當地Costco一直被稱作「夢想之地」，不但員工福利佳，薪資也相對穩定，而且距離住家也很近，因此父親十分希望能到Costco工作。

GUYS OH MY GOD???????????? pic.twitter.com/ofW1jXtTyV — rebecca mix proud daughter of a costco employee (@mixbecca) May 19 2021

沒想到之後麗貝卡竟真的收到Costco分店經理的私訊，表示該分店雖然距離他們家約40分鐘路程，但若是傑夫考慮在不同的地方上班，那麼他很樂意提供協助。據了解，是Costco總裁傑立尼克（W. Craig Jelinek）無意間看到麗貝卡的推文，於是發送電子郵件給幾間分店，指示相關人員面試傑夫，才讓他得以圓夢。

最終傑夫在經過2次電話面試後順利錄取，他也向麗貝卡透露，自己第一天上班時，正巧聽見一名麵包店店員在和別人聊天：「不知道他們什麼時候會雇用推特上那傢伙」，而傑夫也開心地向對方表明身分：「我就是推特上那傢伙」。