受到新冠肺炎疫情影響，不少產業都面臨嚴重衝擊，更有許多人陷入失業窘境。美國一名男子1年多前因為疫情被解雇，日前告訴女兒自己很想到Costco上班，為了完成老爸的心願，女兒在推特上發文許願，沒想到竟真的收到陌生人傳來的私訊，最後順利讓爸爸美夢成真。

根據《新聞週刊》報導，58歲的傑夫（Jeff Mix）1年前因為疫情的關係失去了原有的工作，如今接種完疫苗後，傑夫主動向女兒麗貝卡（Rebecca Mix）提及想要返回職場上班，希望她可以幫忙自己寫履歷，並給予一些意見，麗貝卡詢問父親有沒有屬意的工作，他慎重思考後回答道：「Costco是個不錯的地方」。

麗貝卡事後在推特上發文，表示父親沒有大學學歷，過去曾從事過送報員、雜貨店員工、汽車廠主管、警衛等職業，缺少顯赫的工作經歷，但在當地Costco一直被稱作「夢想之地」，不但員工福利佳，薪資也相對穩定，而且距離住家也很近，因此父親十分希望能到Costco工作。

沒想到之後麗貝卡竟真的收到Costco分店經理的私訊，表示該分店雖然距離他們家約40分鐘路程，但若是傑夫考慮在不同的地方上班，那麼他很樂意提供協助。據了解，是Costco總裁傑立尼克（W. Craig Jelinek）無意間看到麗貝卡的推文，於是發送電子郵件給幾間分店，指示相關人員面試傑夫，才讓他得以圓夢。

最終傑夫在經過2次電話面試後順利錄取，他也向麗貝卡透露，自己第一天上班時，正巧聽見一名麵包店店員在和別人聊天：「不知道他們什麼時候會雇用推特上那傢伙」，而傑夫也開心地向對方表明身分：「我就是推特上那傢伙」。

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