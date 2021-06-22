一名日本網友日前在路邊發現一隻長相奇特的詭異生物，當網友準備拿起手機拍這隻動物時，牠突然露出猙獰的表情與尖牙，嚇得網友趕緊離開，公開照片後也引起網友熱烈討論。

根據日本媒體《SIRABEE》的報導，日本網友@nihonkikkake於本月12日中午十分在推特上曬出多張照片，並在貼文中表示，在福島縣岩瀨區的一處建築工地過馬路時，餘光發現一隻黑色的生物在路邊活動，他便好奇走近沒想到一時之間還看不出來這到底是什麼生物。

只見牠全身都是黑色的毛，還有著圓形的耳朵以及像熊一樣的臉蛋，但腿部卻十分纖細、修長，身形與印象中壯碩高大的熊相差甚遠，因此忍不住拿出手機打算PO上網分享，沒想到當他準備按下快門時，那隻生物以為網友要攻擊牠，便露出猙獰的表情與尖牙，網友拍完後也趕緊離開。

事後，福島縣動物福利中心表示，從外觀上來看這可能只是一隻流浪狗，但野生動物性格都相當兇猛，應避免靠近。另外，日本黑熊研究所所長武田和彥在受訪時也表示，這隻動物的耳朵雖看起來很大，但肩膀、手臂都很細，應該只是一隻流浪狗沒錯。

網友看到照片後也紛紛留言「一時之間真的看不出來是狗還是熊」、「這隻生物真的是狗嗎」、「看起來有點嚇人」、「看起來好像是一隻小熊」、「牠的腳看起來好詭異」引起熱烈討論。