許多人都相信狗相當聰明且有靈性的動物，而大陸日前發生一起令人揪心的車禍意外，兩隻狗狗準備過馬路時，其中一隻狗不慎遭到車子撞擊而死亡，另一隻狗卻始終不放棄，不斷守在屍體旁邊並試圖喚醒同伴，讓路過的民眾看了相當鼻酸。

根據大陸媒體《梨視頻》的報導，近日網路上流傳一段在福建省漳州所拍攝的影片，6月20日上午有兩隻狗狗打算穿越馬路前往對面，但當時車速相當快，其中一隻狗便不慎遭到高速經過的車輛撞擊當場慘死，全身是血倒臥路中央，牠的同伴見狀後不斷在一旁吠叫，更衝到馬路上試圖將屍體拖到一旁避免被車子二次碾壓，無奈牠的力氣不夠大，只能一直守在屍體的身邊，並不斷用爪子拍打屍體試圖喚醒同伴。

熱心民眾看到後相當不忍，趕緊找來箱子並將狗狗的屍體移到路旁，等待清潔隊員將屍體載走，但那隻狗狗卻始終不肯放棄，依然守在旁邊重複著拍打的動作呼喚同伴，讓一旁的路人看到都相當鼻酸。

網友看到後紛紛留言「愛牠真的不要隨便拋棄牠」、「萬物皆有靈，不愛也別傷害牠們」、「看了好心疼」、「無論是流浪狗還是家犬還是多多絕育吧」、「狗狗還是有靈性的」、「每天都會發生好多路殺」、「希望狗狗能去更好的地方」、「光看圖片就很難過了」、「下次投胎別再當狗了」。