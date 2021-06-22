英國一名男子多年前發現自己罹患罕見的遺傳性疾病「自體顯性多囊性腎臟病」（PKD）後，身體便不斷產生病痛，甚至讓他的肚子不斷膨脹、腫大，宛如懷胎10月的孕婦一樣，而且壓迫到心臟與肺部，造成他呼吸困難，只好將兩顆腎臟切除才能保住性命。

根據外國媒體《BBC》、《Newsweek》的綜合報導，一名54歲的英國男子沃倫希格斯（Warren Higgs）過去曾是一名會計，也是一個單親爸爸，因此十分賣力工作照顧家庭，但在35歲左右時他被診斷出罹患「自體顯性多囊性腎臟病」，造成他的動脈血管壁不斷變弱又膨脹，39歲時曾因此中風，右半身癱瘓無法行動。

沃倫希格斯經過多年調養，好不容易逐漸恢復健康，49歲時肚子卻開始不斷長大，經過檢查後發現，他的病症再度爆發，使體內的兩顆腎臟像氣球一樣不斷膨脹長大，左腎的長寬膨脹至42cm、27cm，右腎則長大至49cm、28cm，讓沃倫希格斯體內意外多出了40kg的重量，而過大的腎臟也逐漸壓迫到希吉斯的胃部及心肺功能，讓他無法正常行動，呼吸也十分困難。

經過醫生的建議，沃倫希格斯決定接受手術摘除兩顆腎臟來保住性命。手術順利完成後，沃倫希格斯竟打趣的將兩顆腎臟帶回家掛在壁爐上收藏，紀念這個折磨他多年的罪魁禍首。

#Mundo: Warren Higgs es un hombre de 54 años originario de Windsor que presenta una enfermedad renal poliquística que hace que le crezcan pequeños quistes en los riñones órganos que le han crecido tanto que podrían matarlohttps://t.co/gIRtGtLWTT — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 18 2021