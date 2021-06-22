英國一名男子多年前發現自己罹患罕見的遺傳性疾病「自體顯性多囊性腎臟病」（PKD）後，身體便不斷產生病痛，甚至讓他的肚子不斷膨脹、腫大，宛如懷胎10月的孕婦一樣，而且壓迫到心臟與肺部，造成他呼吸困難，只好將兩顆腎臟切除才能保住性命。
根據外國媒體《BBC》、《Newsweek》的綜合報導，一名54歲的英國男子沃倫希格斯（Warren Higgs）過去曾是一名會計，也是一個單親爸爸，因此十分賣力工作照顧家庭，但在35歲左右時他被診斷出罹患「自體顯性多囊性腎臟病」，造成他的動脈血管壁不斷變弱又膨脹，39歲時曾因此中風，右半身癱瘓無法行動。
沃倫希格斯經過多年調養，好不容易逐漸恢復健康，49歲時肚子卻開始不斷長大，經過檢查後發現，他的病症再度爆發，使體內的兩顆腎臟像氣球一樣不斷膨脹長大，左腎的長寬膨脹至42cm、27cm，右腎則長大至49cm、28cm，讓沃倫希格斯體內意外多出了40kg的重量，而過大的腎臟也逐漸壓迫到希吉斯的胃部及心肺功能，讓他無法正常行動，呼吸也十分困難。
經過醫生的建議，沃倫希格斯決定接受手術摘除兩顆腎臟來保住性命。手術順利完成後，沃倫希格斯竟打趣的將兩顆腎臟帶回家掛在壁爐上收藏，紀念這個折磨他多年的罪魁禍首。
文章來源：Ｎewsweek
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