美國一名女子日前在家觀看成人影片，然而不管她怎麼調大音量，音響都沒有傳出任何聲音，正當她感到奇怪，懷疑音響是不是壞了的時候，突然聽見鄰居家傳來的巨大聲響，她才終於意識到原來自己誤連到鄰居的藍芽喇叭，頓時間尷尬癌發作，羞恥直呼：「整個社區都知道我在看什麼了」。

根據《LADBible》報導，美國喜劇演員普拉蒂斯（Tawny Platis）的丈夫在2019年年底去世，近日她在家觀看成人影片尋求慰藉，然而影片播放時卻一直沒有聽見聲音，普拉蒂斯感到十分困惑，不斷調大音量測試，卻依舊沒有任何效果。

正當她懷疑是不是自家音響壞掉的時候，突然聽見鄰居家傳出的巨大害羞聲響，她才終於意識到，自己居然不小心連結到鄰居的藍芽音響，頓時感到羞恥又尷尬，直呼：「整個社區都知道我在看什麼了」；不過普拉蒂斯很快就釋懷，主動上門和鄰居坦承並致歉。

普拉蒂斯事後也將這段糗事拍成影片分享到TikTok上，她還開玩笑地說：「其實我是故意放給鄰居聽的啦！」，面對網友的疑問她也大方回應：「我沒有總是看成人影片，只是常常會看而已」。

網友們看完影片後都忍不住爆笑，同時也引起許多人的共鳴，「當我聽到『聲音出不來』的時候，就意識到問題出在哪了」、「有天我的另一半開車載著我們的孩子外出，而我不小心把聲音連結到車裡的音響…我的世界就在那一天崩塌」、「之前我的車壞了，請來師傅幫我修理，結果車子一發動，害羞的聲音就以最大的音量播放出來…」。