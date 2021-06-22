大陸貴州一名男子近日在路上看見一隻獅子站在養老院前，還不斷對著別人搖尾巴，讓他嚇得立刻打電話報警，豈料當警方到達現場後，才發現是一隻被剃了毛，只留下頭部毛髮的大型犬，讓警方感到相當無言，而消息曝光後也引發熱議，網友們一看到照片全都笑翻了。

根據陸媒報導，本月21日貴州遵義一名男子在馬路上看見一隻「獅子」，讓他嚇得立刻打電話報警，在和警方的對話中，男子稱這隻獅子的體型比狼狗稍微大一點，還站在養老院前不斷對著人搖尾巴，從男子的口氣可以聽出他十分著急，害怕這隻獅子會對其他人做出攻擊性的行為，因此希望警方可以趕快到現場處理，將獅子帶走。

警方再三向這名男子確認後，請他先撤退到安全區域，並派遣員警到場處理，然而當他們來到男子所說的地點時，卻發現只是一場大烏龍，現場只有一隻全身被剃光了毛，只留下頭部毛髮的大型犬，可能是因為造型太過「時髦」，才讓男子不小心將其誤認成獅子。

新聞曝光後不少網友都笑翻了，紛紛留言：「聽到『在那裡搖尾巴』，我就知道了」、「獅子：你禮貌嗎？」、「獅子會對人搖尾巴？尊嚴何在？」、「這是沒見過獅子，還是沒見過狗啊？」、「狗：你才是獅子，你全家都是獅子」、「古有指鹿為馬，現有指狗為獅」。