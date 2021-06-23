印尼近日有一隻巨型海龜受困海灘，引發國際關注，當地漁業部門確認牠是世界最大的海龜物種「棱皮龜」，體重約190公斤，由於棱皮龜無法在岸上或淡水區存活太久，因此發現牠的居民立刻展開救援行動，集結了10多名壯漢，耗時2天的時間才終於將牠成功推回大海。

This made me smile: Indonesians saved and returned a leatherback turtle to the ocean after trapped in the swamp for two days in North Sulawesi.

(It’s very big and heavy) #Humanity https://t.co/HqJNjL8uz0 pic.twitter.com/VSPYbFe28R — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) June 17 2021

綜合外媒報導，這起事件發生在本月10日印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）歐平海灘（Oping Beach），當時坦特羅（Jendry Rendy Tentero）正在和朋友舉辦慶生派對，沒想到卻意外在海灘上發現一個巨大的身影，他透露起初大家還以為是一隻鱷魚，仔細一看才驚訝地發現其實是一隻棱皮龜（Leatherback Sea Turtle）。

坦特羅觀察後發現，這隻棱皮龜很努力想返回大海卻徒勞無功，於是立刻向當地野生動物部門通報此事，官員推測牠很可能是隨著漲潮游到這裡，但在尋找回家的方向時不小心迷了路。

幸運的是這隻棱皮龜並沒有外傷，好心的當地居民們也不願見牠就這樣在海灘上死亡，因此招集了包含遊客在內的10多名壯漢圍繞在棱皮龜身邊，一些人負責在後方推著牠往前移動，一些人則負責拿著水桶往牠身上潑水降溫，棱皮龜在眾人的幫助之下也非常努力往海的方向爬去，最後終於順利返回大海，岸上的居民和遊客見狀都開心地發出歡呼聲。

棱皮龜是龜鱉目中體型最大的動物，也是所有海龜中體型最大的，體長最長能達3公尺、重達1噸，然而牠們的龜甲並不是純粹的骨頭，而是柔軟的革質皮膚，硬度不如一般的烏龜，因此有不少肉食海洋生物都會以牠們為食。

此外棱皮龜因為海龜蛋大量遭人竊取，以及漁船捕撈時被意外網住而死亡，造成近年數量驟減，目前已被國際自然保護聯盟列為「易危」物種，再加上棱皮龜以水母為食，雖然有著優秀的消化系統，但仍無法分辨水母和海洋塑膠垃圾的區別，是牠們瀕臨滅絕最大的威脅與擔憂。