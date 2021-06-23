南澳洲有遊客日前至當地的林肯港附近海岸，準備體驗鯊魚籠潛水探險，期間他們扔鮪魚入海引誘鯊魚，沒想到吸引一隻海燕來偷吃，鯊魚在鳥周圍游來游去，試圖將對方趕走，沒想到海燕竟不願離開，最終慘被鯊魚一口吞下肚，遊客目擊驚悚過程全看傻。

根據《每日郵報》報導，30名左右的遊客日前在旅遊公司的帶領下，至林肯港(Port Lincoln)附近體驗鯊魚籠潛水，他們先是將鮪魚尾扔進海裡，作為吸引鯊魚靠近的誘餌，一隻海燕(Petrel)發現有魚後，便開始跟蹤遊客的船，只見海燕一看到有魚被拋出船，就會飛過去，漂在海面上享用誘餌。

一條鯊魚發現食物被吃後，不斷在附近游來游去，試圖將海燕趕跑，但海燕仍不願放棄送到嘴邊的大餐，隨團的潛水員凱斯勒(Ben Kessler)表示，「鯊魚輕推了那隻鳥2次，不斷對牠發出警告，沒想到1小時後，這隻海燕又回來了」，讓鯊魚非常氣憤，隨後從海裡躍出，一口咬住海燕並拖進海裡。

有趣的是，鯊魚將海燕吃進嘴裡後，又將其吐了出來，可見牠並非想吃海燕，只是有動物與牠搶食，引發鯊魚的不滿。而當時目擊的遊客都驚呼不已，就連經驗豐富的潛水員也是如此，凱斯勒解釋，「鯊魚遇到競爭對手搶食的狀況並不少見，且鯊魚的領地意識很強，任何擋路的人或動物都會成為牠的目標」。