澳洲一名海洋生物學家日前至墨爾本附近海灘散步，期間發現一個廢棄塑膠管被沖上岸，他便決定撿起來管子拿去扔，豈料裡面竟爬出了一隻大章魚，嚇得生物學家趕緊收手，但詭異的是，章魚竟試圖將塑膠管推回海裡，讓他驚覺有異，好奇往塑膠管裡面看才知感人真相，更讓不少人直呼「母愛不分物種」。

根據《KTVU FOX 2》報導，澳洲海洋生物學家瑪瑞斯(Sheree Marris)日前至墨爾本麥克雷(McCrae)郊區的海邊，一邊散步一邊淨灘，期間看到一個廢棄塑膠管被沖上岸，便決定將其撿起並拿回家扔，沒想到塑膠管裡竟冒出好幾條觸手，瑪瑞斯才驚覺是一隻章魚。

瑪瑞斯趕緊將手收回，便拿出手機進行拍攝，發現章魚再次躲回塑膠管裡，牠疑似發現管子跑到沙灘上，無法順利返回海裡，之後便爬了出來，試圖將塑膠管推回海裡，這舉動也讓瑪瑞斯驚覺不對勁，便往塑膠管裡看，才發現裡面全是章魚的卵，讓瑪瑞斯不禁表示，「這是我見過最了不起的事情之一」。

瑪瑞斯進一步解釋，「章魚媽試圖保護塑膠管裡的蛋，而這些白色章魚卵就像是小吊燈，掛在章魚媽臨時住處的的屋頂上」，他隨後也協助章魚與其孩子返回大海，瑪瑞斯也提到，平時散步時他會一邊撿垃圾，期間會特別注意空瓶、舊管子等，因為這些是軟體動物的完美藏身處。