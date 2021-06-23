不少遊戲愛好者都曾遇過買了遊戲機卻不敢和家人說的困擾，去年「韓國人配音」系列影片也曾和韓國索尼官方合作，以此為主題發布一則搞笑短片，劇中人夫為了隱瞞妻子而將PS4偽裝成路由器，最後卻被拆穿的橋段在網路爆紅。最近大陸也發生了類似的事件，一名人夫買了PS5後請快遞員深夜送貨打暗號，沒想到卻因此嚇壞了鄰居。

根據《燃新聞》報導，近日杭州一名人夫瞞著妻子網購了一台PS5，因為怕被發現，因此要求快遞員等到深夜妻子睡著之後再送貨，並且特別叮囑對方千萬不要敲門，也不要打電話，只需在樓下閃爍手電筒，他看見了就會下樓取貨。

然而當晚快遞員到達現場後，這名人夫卻遲遲沒有出現，快遞員一等就是半個小時，無奈之下他不斷在走廊上徘徊，豈料竟意外被鄰居家的監視器感應到，鄰居一收到有人在外鬼鬼祟祟的通知，便急忙前去偷偷觀察，發現對方行跡詭異，不但在樓下閃爍手電筒，還對著別人家學貓叫，嚇得她趕緊請保全來處理。

快遞員當時還在努力打暗號，結果一轉頭就看見保全過來，馬上嚇了一大跳，經過解釋後才終於化解誤會，保全也幫忙按下人夫家的電鈴，最終是由他的妻子開門，並領走快遞員抱在手中的PS5。

這段影片曝光後引發熱議，不少網友都紛紛笑說：「這下好了，不只老婆知道了，全國人民都知道了」、「看了感覺真可憐，哈哈哈」、「這快遞員，我給滿分」、「快遞小哥也不容易啊！啥人都能遇到」。