台灣新冠疫情警戒升級為三級後，森林遊樂區為了防疫而暫停開放，也成為大自然休息的好時機，許多少見的野生動物全跑了出來，近日農委會林務局在臉書粉專「林務局—森活情報站」分享，台灣獼猴、藍腹鷴等動物跑出來透氣的畫面，讓不少人直呼「這是疫情期間最棒的事」。

農委會林務局在臉書粉專「林務局—森活情報站」表示，自從警戒升至三級後，國家森林遊樂區、步道等森林育樂場域都暫時關閉，而少了人類的打擾後，野生動物也彷如解除三級警戒，許多少見的動物都跑出來狂歡，而農委會林務局也匯集各園區野生動物跑出來的照片，並製作成一段影片。

畫面中野生動物自在活動，知本國家森林遊樂區裡的梭德氏草蜥、台灣草蜥，都跑出來曬太陽；知本自然教育中心的台灣紫嘯鶇，還誤闖進誤闖教室，看到鏡頭後，激動地發出聲音警告；東勢林業文化園區的花嘴鴨跑出來溜達，還被鏡頭拍下俏皮四連拍。

武陵國家森林遊樂園有帝雉媽媽，帶著寶寶出來散步，帝雉寶寶屁顛的跟著媽媽走，模樣非常可愛，另外，園區內的藍腹鷴也跑出來熱情求偶，甚至還有台灣獼猴直接坐上公務機車後座，像是要「預約試乘」。林務局南投林管處還拍攝到一對領角鴞寶寶，站在樹梢上休憩，一隻睡醒惺忪，另一隻正在梳洗面容，模樣融化不少人。

不僅如此，其他森林園區裡還有捕捉到台灣野山羊、台灣野兔、山羌寶寶、白鼻心及食蟹獴等野生動物的珍貴身影。不少網友開心的表示「能讓大自然回歸給動植物，給土地一點喘息空間，是宅在家繼防堵疫情之外最棒的事了」、「沒有人類的喧譁叨擾，山林就是動物們的快樂天堂」。

還有人提議「希望林務局能夠認真考慮，疫情後讓每個國家公園輪流封閉，讓野生動物能適時透透氣」、「疫情結束，這些原本住在那兒的動植物，就換他們警戒開始了，這些園區一年應該是要休息幾個月，讓人類和動植物都有互相養息的機會」。