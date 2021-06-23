澳洲因為極端氣候影響，從今年年初開始就爆發鼠疫，成千上萬隻的老鼠四處流竄，不僅將農作物啃食殆盡，造成嚴重的經濟損失，更入侵人類住處傳播流行疾病，影響民眾健康。日前網路上流傳一段驚悚的影片，澳洲一名釣客到河邊垂釣時，捕到了好幾隻體型異常巨大的鱈魚，但當他仔細查看時才發現，這條鱈魚的肚子裡竟塞滿了消化一半的老鼠屍體。

‘You can see the tails’: bloated cod regurgitate mice amid Australian mouse plague https://t.co/WPO6uMBlPq — The Guardian (@guardian) June 3 2021

根據《衛報》報導，釣客亞倫（Aaron Graham）本月初到新南威爾斯州麥覺理河（Macquarie River）垂釣，發現河中的墨瑞鱈（Murray Cod）異常地肥美，豈料釣起了幾隻後，卻在打開魚嘴時看見驚悚的畫面，牠的體內塞滿了好幾隻老鼠，「我釣到的魚90%肚子裡都有老鼠，我曾見過多達10多隻的老鼠屍體從70到80公分的鱈魚嘴中吐出」。

據了解，墨瑞鱈是一種肉食性魚類，在整個墨瑞到達令流域中屬於頂級掠食者，以大部分體型比牠們小的生物為食，包括鯉、河鱸和甲殼生物等，有時牠們也會吃鴨子、青蛙、蛇以及老鼠；今年因為澳洲爆發嚴重鼠疫，河中的墨瑞鱈有許多食物來源，才會把自己吃到如此肥美。儘管釣魚上岸的畫面有些令人難以接受，但亞倫認為這不一定是壞事。

This fisherman says they caught 35 legal sized fish in two days and every one had a belly full of mice - “six or seven each” https://t.co/EZjdCaj5aw pic.twitter.com/yuTNd2SJ4W — Lucy Thackray (@LucyThack) June 1 2021

另外推特網友露西（Lucy Thackrayk）到麥覺理河釣魚，也發生了同樣的恐怖情景，她將釣到的墨瑞鱈放入河水中，牠的嘴裡就自動滑出許多消化到一半的老鼠屍體，影片很快就在網路上瘋傳，不少人看見後都覺得十分驚悚，露西也擔心鼠疫若再持續下去，很可能對當地造成嚴重的生態影響。