銀行戶頭突然多出一筆來歷不明的金錢，你會有什麼反應呢？美國一名婦人日前到ATM領錢，發現自己的帳戶餘額竟有近10億美金（約新台幣280億），讓她頓時嚇一大跳，急忙打電話想找銀行問清楚，結果反而被銀行設置的語音系統困住，始終無法轉接到真人客服。

綜合外媒報導，美國婦人茱莉亞（Julia Yonkowski）19日到ATM前想領錢，她先是檢查了一下餘額，卻發現自己的戶頭中竟有高達9億9998萬5855元94分美金，頓時嚇了一大跳，接著她試圖提取20美金（約新台幣560元），ATM螢幕卻顯示「此舉將會導致帳戶透支，且須收取費用」，茱莉亞見狀只好打消念頭。

從那次之後，茱莉亞再也不敢去動自己的戶頭，她惶恐地表示：「我知道很多人都會認為自己中了樂透，但我很害怕，因為那並不是我的錢」，而且茱莉亞非常著急想要把錢還回去，於是連忙打電話給銀行，卻被銀行的自動語音系統給難倒了，遲遲無法轉接到真人客服。

茱莉亞也坦言自己很害怕遇到詐騙，過去也曾看過有人取出來路不明的錢，之後還得再次返還的故事，直言：「反正我不會那樣做，因為那不是我的錢」。

大通銀行發言人在22日發出聲明回應，由於茱莉亞和已故的丈夫是該戶頭的共同所有人，所以提款時才會啟動防詐騙機制，不過這個機制會讓餘額顯示為負值數字並凍結帳戶，發言人推測，應該是茱莉亞不小心看錯了，才會誤以為自己一夕間變成億萬富翁，目前銀行已與茱莉亞聯繫，幫助排除問題。