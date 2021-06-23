泰國南邦府一名正妹的工作受疫情影響，因此面臨失業危機，她便決定返回老家創業，開了一間雞肉飯店，由於她經常穿低胸上衣、打扮清涼，吸引了不少男客人上門一睹她的美貌，不僅在網路上爆紅，也獲當地媒體關注。

綜合泰媒報導，25歲的柯蘭(Kamolluk Khomlam)畢業於南邦皇家大學藝術設計系，曾至普吉島工作，又飛到新加坡發展演藝事業，但受到新冠疫情影響，許多娛樂場所都暫停營業，導致柯蘭一夕之間失去工作，只能返回泰國老家南邦府。

失去經濟收入的柯蘭，想起小時候常吃的雞肉飯，而且媽媽也曾開過雞肉飯店，於是她便決定向母親討教手藝，並和弟弟籌資開店，在家鄉南邦府賣起雞肉飯，由於她工作時，經常會穿著低胸上衣做菜、端菜，性感外型也讓她意外爆紅，不過身材凹凸有致的柯蘭，其實是一名跨性別女性。

柯蘭時常在臉書分享個人工作照，沒想到餐廳開幕不到3個月，就吸引不少男顧客上門，為了一睹她的真面目，儘管得知柯蘭是跨性別女性後，生意也未因此受到影響，甚至有不少客人來用餐時，還會要求與柯蘭合照，而她也不會拒絕客人，甚至還有媒體來採訪她，也是柯蘭始料未及的。