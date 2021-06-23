外星人是否真實存在，從古至今都是未解之謎，不少人透露有目擊不明飛行物和外星人的經驗。有一名英國女子聲稱被5名外星人綁架後，深陷地球和外太空之間的「遠距離戀愛」，接受採訪時甚至直言自己「無法再愛地球上的男人」，引發話題。

根據《紐約郵報》報導，來自於倫敦的30多歲女子貝拉（Abbie Bela）因為對於持續不斷的疫情感到厭煩，所以在網路上發文，希望能有外星人來綁架自己，然而神奇的事情竟真的發生，從那天開始，她每天晚上都會夢見一道白光，夢裡還有神祕且陌生的聲音對她說：「請在原地稍等一下」。

某天凌晨12點15分左右，正當她意識變得模糊、準備進入夢鄉之時，突然有一個飛碟出現在她的窗邊，並用一道明亮的綠色光束將她吸進飛碟內，在上面有5個高大苗條、類似於人形的外星人，「我無法清楚地看見他們，他們用心電感應和我說，他們還沒做好心理準備讓我看見他們的真實樣貌」，但貝拉依稀能看見，這些外星人的皮膚是輕微的綠色色調，還有黑色的大眼睛，以及和人類相像的眉毛。

這5名外星人邀請貝拉一同到他們的家鄉居住，其中一名甚至還是她的追求者，但當時貝拉太過害怕會被他們關起來，所以選擇拒絕，最後她在被綁架20分鐘後安全回到家中。

如今貝拉十分想念她的「外星情人」，直言自己已經對地球上的男人不再有興趣，為了防止對方再度回到地球上找她，貝拉在窗邊放置了一些物品，「我希望他回來，我願意參觀他所居住的地方」。然而貝拉這段神奇的「異星情緣」並不被網友接受，她對此相當氣憤，認為自己和外星人都受到汙名化，「我認為外星人遭到毀謗，他們其實並不壞」。