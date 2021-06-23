動物受傷了，也懂得向人求救。美國一名住戶1年前發現，自家窗台附近時常出現一隻流浪貓，於心不忍的他便會餵貓吃東西，彼此間也培養出感情，豈料近日貓咪卻不見蹤影，再次出現時則全身是傷，趕緊跑來住戶家求救，靈性的舉動也讓不少人直呼很聰明。

動物救援組織「Little Wanderers NYC」在IG表示，居住在紐約的一名住戶，1年多前發現自家窗台附近，經常出現一隻橘貓，推測牠應該是流浪貓，因此只要看到貓來了，他就會幫忙準備食物，彼此也培養出默契與感情，住戶甚至還幫牠取名為「卡爾頓」(Carlton)。

住戶前陣子發現，「卡爾頓」許久未出現，擔心牠可能遇到危險，所幸近日牠再次出現，住戶一聽到窗邊傳來貓叫聲，便趕緊至附近查看，發現「卡爾頓」跳到窗台上，不斷發出悲鳴，好像在向人求救，而且身上傷痕累累，耳朵不斷流血，住戶趕緊帶牠至動物救援組織「Little Wanderers NYC」治療。

經過檢查後發現，「卡爾頓」年齡約5歲左右，耳朵需進行縫合手術，牠的牙齒掉了好幾顆，可能是在街上與其他野貓打架造成的。治療後並無大礙，不過「卡爾頓」需在室內休養一陣子，便交由一名專業人士卡蓮娜(Carianne)帶回家照顧，目前卡爾頓恢復狀況良好，已接受節育手術、接種疫苗及植入寵物微晶片，正在等人領養。不少網友感動的說「浪貓還這麼親人，真的很不容易」、「好有靈性的貓，居然也懂得向人類求救」。