媽媽的愛真的非常偉大，他們可以為孩子做任何事情，甚至是犧牲自己的性命。近日網路上瘋傳一段影片，一隻母雞為了保護孩子們，竟主動和一條向牠們逼近的毒蛇大戰，超強的攻擊力讓所有網友都看傻了眼。

mother’s love ❤️

- Love is a stronger emotion than fear pic.twitter.com/9sKDkzHo2U — Köksal Akın (@newworlddd555) June 16 2021

根據《News18》報導，這段影片由網友阿金（Köksal Akın）於本月17日在推特上分享，從畫面中可以看到，母雞原先和小雞一起窩在牆角休息，然而前方卻有一條毒蛇不斷朝著牠們逼近，感受到危險的母雞立刻起身，主動朝毒蛇展開攻擊。

母雞不斷振翅，並用尖銳的鳥喙猛啄毒蛇的身體，雙腳還一直踩踏想要壓制牠，但毒蛇也不是省油的燈，高高抬起頭部進行反擊，甚至一度纏繞住母雞的身體，將牠扭倒在地，不過母雞很快就化解危機，重新佔據優勢的地位，牠身後的部分小雞也趁牠們打得正激烈的時候急忙逃離現場，最終毒蛇只好選擇放棄，掉頭離開。

阿金對母雞護子心切的行為十分感動，在文中感嘆地說道：「愛是比恐懼還要更具力量的情感」，不少網友看完影片也有相同的感受，紛紛留言：「母親為了保護孩子，什麼事都做得出來，真的太勇敢了」、「儘管人類和動物的外型、尺寸有所差別，但全天下的媽媽對於孩子的情感都是一樣的」、「母愛真的太偉大了」、「媽媽給小雞們上了一堂寶貴的防身課」。