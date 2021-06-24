泰國日前發生一起令人毛骨悚然的命案。一名53歲的阿伯日前與一名網路上認識的女網友相約在旅館見面，正當他們準備激戰時，男子卻突然倒地不起，嚇得女網友趕緊通知警察，但警方到場後男子已身亡。沒想到禮儀師到現場收屍時，看到事發地點卻驚恐表示「這房間是第3次出事」，讓現場所有人忍不住起雞皮疙瘩。

根據外國媒體《Talknewsonline》的報導，泰國北欖府於本月21日時接獲一處飯店通報有人倒地，而這個人就是53歲建築承包商。先前他透過網路認識一名46歲的女子，聊了兩天後便相約在飯店見面，當兩人在飯店房間內開心喝酒聊天並準備啪啪時，男子卻突然表示身體不適、頭痛不已，沒多久就倒在地上一動也不動，女子見狀後趕緊通知飯店人員協助，並打電話報警。

警方到場後，看見男子身上還穿著白色的T恤與長褲，身上雖並無明顯的外傷但已斷氣，因此初步判定男子是因突發疾病造成的死亡，詳細原因還要等醫院進行屍檢後才能確定。

禮儀師接獲通報也抵達案發的38號房進行收屍及消毒，但當他們看到房號時，卻忍不住露出驚恐的表情，因為這間房間先前已經發生過2起離奇猝死的案件，沒想到這是第3次，而且還不時在床上看見一個奇怪的影子，現場所有人一聽全都豎起雞皮疙瘩。

另外，一名飯店的清潔人員也表示，先前曾看過一名長髮女子坐在38號房內梳頭髮，但當時並無其他客人入住，因此他們相信這是個「被詛咒」的房間，只要提到此房就讓人感到害怕。但警方認為，事發地點純屬巧合，切勿散播不實謠言，引起民眾恐慌。